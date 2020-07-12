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Mitsubishi вирішив припинити
випуск свого позашляховика...

Mitsubishi вирішив припинити випуск свого позашляховика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:07

Mitsubishi вирішив припинити випуск свого позашляховика...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Reuters, Mitsubishi має намір скоротити присутність в Європі і Північній Америці і зосередити зусилля на азіатському ринку.

Дивися повний текст Mitsubishi вирішив припинити випуск свого позашляховика Pajero.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:07

с картинкой протупили, там спорт а здесь речь о паджеро старшем
s_drashpul
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