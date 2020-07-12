Як повідомляє Reuters, Mitsubishi має намір скоротити присутність в Європі і Північній Америці і зосередити зусилля на азіатському ринку.
Дивися повний текст Mitsubishi вирішив припинити випуск свого позашляховика Pajero.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:07
Mitsubishi вирішив припинити випуск свого позашляховика...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Mitsubishi вирішив припинити випуск свого позашляховика Pajero.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|