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Долар може втратити статус
резервної валюти - аналітики

Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20

Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики

Пропонуємо до обговорення:
Goldman Sachs Group вважає, що положення долара США як світової резервної валюти знаходиться під загрозою, про що свідчить недавнє зростання цін на золото.

Дивися повний текст Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20

Якесь супер-спрощене бачення економіки, а висновки з заголовком взагалі живуть окремим життям.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:48

А може і не втратити :)
0mage0
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