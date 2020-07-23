Goldman Sachs Group вважає, що положення долара США як світової резервної валюти знаходиться під загрозою, про що свідчить недавнє зростання цін на золото.
Дивися повний текст Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20
Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20
Якесь супер-спрощене бачення економіки, а висновки з заголовком взагалі живуть окремим життям.
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