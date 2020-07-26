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Долар може втратити статус
резервної валюти - аналітики

Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20

Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики

Пропонуємо до обговорення:
Goldman Sachs Group вважає, що положення долара США як світової резервної валюти знаходиться під загрозою, про що свідчить недавнє зростання цін на золото.

Дивися повний текст Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20

Якесь супер-спрощене бачення економіки, а висновки з заголовком взагалі живуть окремим життям.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:48

А може і не втратити :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:47

  0mage0 написав:А може і не втратити :)

А может гривна стать, вероятность этого существует, просчитывать вероятность, не буду.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 00:36

С долларом будет всё нормально,может временно девальвирует,ну и что,а вот что будет с такими валютами как гривна,вот это может быть что угодно...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:46

Подобные заявления говорят лишь о том , что нужно скупать доллар. 100% будет дорожать. Аминь.
finuser382
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:54

  alex_dvornichenko написав:
  0mage0 написав:А може і не втратити :)

А может гривна стать, вероятность этого существует, просчитывать вероятность, не буду.

Гривна может, но не в этом столетии. Главный вопрос,который не был озвучен, а что вместо доллара.
Конрад Карлович
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