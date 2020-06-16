Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу на Полтавщині, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
Дивися повний текст Укрупнення районів не призведе до скорочення кількості шкіл і лікарень - Шмигаль.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:45
Укрупнення районів не призведе до скорочення кількості...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрупнення районів не призведе до скорочення кількості шкіл і лікарень - Шмигаль.
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