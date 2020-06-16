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Укрупнення районів не призведе
до скорочення кількості...

Укрупнення районів не призведе до скорочення кількості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:45

Укрупнення районів не призведе до скорочення кількості...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу на Полтавщині, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Дивися повний текст Укрупнення районів не призведе до скорочення кількості шкіл і лікарень - Шмигаль.
R2
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