В Україні планують ввести додаткові перевірки для водіїв.
Дивися повний текст Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:46
Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки
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Дивися повний текст Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки.
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:46
Для чого ще раз конструювати велосипед. Сусідня Польща. Давно користується накопичувальної системою штрафів. Перевершив дозволеним кількість штрафів .передача та інші варіанти...
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