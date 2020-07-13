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Для водіїв планують запровадити
додаткові перевірки

Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:46

Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують ввести додаткові перевірки для водіїв.

Дивися повний текст Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:46

Для чого ще раз конструювати велосипед. Сусідня Польща. Давно користується накопичувальної системою штрафів. Перевершив дозволеним кількість штрафів .передача та інші варіанти...
viktorysh_ishchuk
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