Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки

Додано: Сер 29 лип, 2020 18:28

Так это интересно. Значит если обычный водитель , ни какой там депутат нарушил ПДД он должен оплатить штраф , ок. А если нарушение депутатской машиной , как насчёт оплаты. А то смотришь сколько та или иная машина нарушает , и представьте на глазах у полицейских, и им всё сходит с рук. Ну а когда введут злостное нарушение с стороны полицейской машины которая явно на видео проигнорировала ПДД другого транспортного средства. Есть видео в YouTube, когда снимающий на камеру подходит к полицейским и говорит что вы тут сидите перед вами нарушение очевидное , а они мы не видели мы разговаривали и не увидели ничего такого чтобы это было правонарушением. И на протяжении всего времени нарушений было достаточно чтобы этот экипаж мог остановить транспортное средство за злостное нарушение.