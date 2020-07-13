В Україні планують ввести додаткові перевірки для водіїв.
Дивися повний текст Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:46
Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки.
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:46
Для чого ще раз конструювати велосипед. Сусідня Польща. Давно користується накопичувальної системою штрафів. Перевершив дозволеним кількість штрафів .передача та інші варіанти...
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:09
Тому,що сьогодняшні тупоголові хабарники думають тільки про збільшення штрафів,що веде до збільшення хабарів.Безпекою там ніхто ніколи не займався.
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:36
Після 10го штрафу "ціна порушення" множиться на 3, після 20го на 5, після 30го на 10.
50+ штраф кожен по 50 тисяч, 100+ по 100 тисяч.
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:28
Так это интересно. Значит если обычный водитель , ни какой там депутат нарушил ПДД он должен оплатить штраф , ок. А если нарушение депутатской машиной , как насчёт оплаты. А то смотришь сколько та или иная машина нарушает , и представьте на глазах у полицейских, и им всё сходит с рук. Ну а когда введут злостное нарушение с стороны полицейской машины которая явно на видео проигнорировала ПДД другого транспортного средства. Есть видео в YouTube, когда снимающий на камеру подходит к полицейским и говорит что вы тут сидите перед вами нарушение очевидное , а они мы не видели мы разговаривали и не увидели ничего такого чтобы это было правонарушением. И на протяжении всего времени нарушений было достаточно чтобы этот экипаж мог остановить транспортное средство за злостное нарушение.
Додано: Чет 30 лип, 2020 02:58
Rainbow, полностью согласен.
А зачем заставлять пересдавать экзамены вообще непонятно. Как это связано с тем что человек нарушает знакомые правила дорожного движения. де*** бы лучше дороги нормальные сделали. Короче доилово людей теперь пойдет по всем фронтам пора продавать машину
Додано: Чет 30 лип, 2020 03:00
Есть страны в которых размер штрафа определяется индивидуально для каждого водителя в чём проблема это ввести Зачем людей всех без разбора грести под одну гребенку и отсылать что-то там пересдавать..
Додано: Чет 30 лип, 2020 03:01
короче квадратно-гнездовой тупорылый подход. Направленный даже невооружённым глазом видно на тупо побирать людей.
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:07
Re: Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки
Это повод для коррупции у нас, равносильно льготам.
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:07
Re: Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки
Не нарушай и ни чего не придется платить
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