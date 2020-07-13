Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:32
Все в цьому світі іде по колу. Мудрець пішов, дурачок прийшов і знову вчить по новому.
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romanyukb
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