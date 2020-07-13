RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для водіїв планують запровадити
додаткові перевірки

Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:32

Все в цьому світі іде по колу. Мудрець пішов, дурачок прийшов і знову вчить по новому.
romanyukb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:40

  softfavorite написав:Rainbow, полностью согласен.
А зачем заставлять пересдавать экзамены вообще непонятно. Как это связано с тем что человек нарушает знакомые правила дорожного движения. де*** бы лучше дороги нормальные сделали. Короче доилово людей теперь пойдет по всем фронтам пора продавать машину

Яке відношення має дорога до ПДР? До того ж найбільше порушень на хороших дорогах.
А перездача це місяць без прав та -130 доларів.
Волинь
 
Повідомлень: 227
З нами з: 25.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:06

Оно все правильно. Нарушил - отвечай. Но у насорганизация дор. движения такова, что в 80% случаев нарушений не избежать. А этот скоростной режим, когда три полосы движения и ехать 50 км/??? Все построено на том чтобы доить водителей.
dvp5555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:25

  dvp5555 написав:Оно все правильно. Нарушил - отвечай. Но у насорганизация дор. движения такова, что в 80% случаев нарушений не избежать. А этот скоростной режим, когда три полосы движения и ехать 50 км/??? Все построено на том чтобы доить водителей.

И у нас каждому водителю "нужно" большэ чем всем остальным. :D
Волинь
 
Повідомлень: 227
З нами з: 25.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:55

5-10 нарушений в год, при нынешних де*** правилах и в случае введения тотальной автофиксации - это ничто.
Да и нарушения разные бывают...
panzershreck1921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 28.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам
R2 » Вів 28 лип, 2020 15:20
2 193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 11:59
svetakolot1
Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз
R2 » Вів 28 лип, 2020 20:52
2 254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 22:02
LutsMan
У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам
R2 » Пон 13 лип, 2020 19:07
2 213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 12:37
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.