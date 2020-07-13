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Для водіїв планують запровадити додаткові перевірки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:32
Все в цьому світі іде по колу. Мудрець пішов, дурачок прийшов і знову вчить по новому.
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romanyukb
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:40
softfavorite написав:
Rainbow, полностью согласен.
А зачем заставлять пересдавать экзамены вообще непонятно. Как это связано с тем что человек нарушает знакомые правила дорожного движения. де*** бы лучше дороги нормальные сделали. Короче доилово людей теперь пойдет по всем фронтам пора продавать машину
Яке відношення має дорога до ПДР? До того ж найбільше порушень на хороших дорогах.
А перездача це місяць без прав та -130 доларів.
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Волинь
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:06
Оно все правильно. Нарушил - отвечай. Но у насорганизация дор. движения такова, что в 80% случаев нарушений не избежать. А этот скоростной режим, когда три полосы движения и ехать 50 км/??? Все построено на том чтобы доить водителей.
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dvp5555
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:25
dvp5555 написав:
Оно все правильно. Нарушил - отвечай. Но у насорганизация дор. движения такова, что в 80% случаев нарушений не избежать. А этот скоростной режим, когда три полосы движения и ехать 50 км/??? Все построено на том чтобы доить водителей.
И у нас каждому водителю "нужно" большэ чем всем остальным.
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Волинь
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:55
5-10 нарушений в год, при нынешних де*** правилах и в случае введения тотальной автофиксации - это ничто.
Да и нарушения разные бывают...
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panzershreck1921
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