Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" незабаром отримає 18 пасажирських вагонів українського виробництва.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:59
"Укрзалізниця" незабаром отримає 18 пасажирських вагонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" незабаром отримає 18 пасажирських вагонів українського виробництва.
Додано: Сер 29 лип, 2020 13:59
Це ж крапля в морі в порівнянні з потребами і можливостями. Крюківський вагонобудівний завод на піку кількості замовлень виготовляв близько сотні вагонів на рік. Потреби УЗ ще набагато більші. А тут 18 вагонів нам видають за перемогу.
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