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"Укрзалізниця" незабаром отримає
18 пасажирських вагонів...

"Укрзалізниця" незабаром отримає 18 пасажирських вагонів...
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:59

"Укрзалізниця" незабаром отримає 18 пасажирських вагонів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" незабаром отримає 18 пасажирських вагонів українського виробництва.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:59

Це ж крапля в морі в порівнянні з потребами і можливостями. Крюківський вагонобудівний завод на піку кількості замовлень виготовляв близько сотні вагонів на рік. Потреби УЗ ще набагато більші. А тут 18 вагонів нам видають за перемогу.
romanfox8
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