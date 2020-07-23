Кабінет міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакунку малюка".
Дивися повний текст \"Пакунки малюка\" замінять грошима: в Кабміні назвали суму.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:30
"Пакунки малюка" замінять грошима: в Кабміні назвали суму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Пакунки малюка\" замінять грошима: в Кабміні назвали суму.
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:30
Тобто буде вибір, пакунок чи гроші, чи пакунок вже не видаватиметься? Чому тоді не додати цю суму до соціальної допомоги на дитину?
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:16
"гроші з рахунку можна буде використовувати тільки на придбання товарів для малюка" - как это будут контролировать? и зачем вообще это ограничивать?
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