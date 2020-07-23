"Пакунки малюка" замінять грошима: в Кабміні назвали суму

Додано: Сер 29 лип, 2020 20:18

успел получить беби бокс в мае. Можно по разному относиться к вещам в нем, кому то они нужны, кому то нет, ктото зафукает распашонки, мол не модные, или не такого фасона. У нас тоже половина вещей так и остались невостребованы. Но это реально прорыв, когда у неопытных или молодых родителей, у которых голова кругом после родов, под рукой есть этот сундук в котором есть все что нужно на первое время, пока в себя придешь. Ну и вдобавок - беби бокс в виде материальной помощи дает шанс детям неблагополучных граждан прийти в этот мир и хотя бы первое время почувствовать себя в нем комфортно и обеспеченным всем необходимым, вместо того чтобы быть пробуханой горе-родителями в случае денежной выплаты. Или ктото думает что расходы ктото будет контролировать?))