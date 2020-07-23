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"Пакунки малюка" замінять
грошима: в Кабміні назвали суму

"Пакунки малюка" замінять грошима: в Кабміні назвали суму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:30

"Пакунки малюка" замінять грошима: в Кабміні назвали суму

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакунку малюка".

Дивися повний текст \"Пакунки малюка\" замінять грошима: в Кабміні назвали суму.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:30

Тобто буде вибір, пакунок чи гроші, чи пакунок вже не видаватиметься? Чому тоді не додати цю суму до соціальної допомоги на дитину?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:16

"гроші з рахунку можна буде використовувати тільки на придбання товарів для малюка" - как это будут контролировать? и зачем вообще это ограничивать?
rusmade
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:45

Re:

  rusmade написав:и тільки на придбання товарів для малюка" - как это будут контролировать? и зачем вообще это ограничивать?


Бюджет виділяв на пакунок 5000, потім в результаті торгів ціна падала, на старті програми було 2900. В пакунку не завжди були дійсно потрібні речі.
Якщо ми йдемо до монетизації всіх пільг, то і це має бути таким. Або додайте до пакету НСЗУ ці 5000, бо нинішній тариф 8К за пологи не ринковий далеко.
Пришел-увидел-ушел.
РАТАН
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:54

  rusmade написав:и зачем вообще это ограничивать?


Продавать видимо будут только в магазинах и аптеках нужных олигархов. Если бы напрямую закупали возникли бы вопросы. А так люди сами будут покупать, но только у того у кого разрешат. И вопросов не возникает и деньги только своим идут. Для этого видимо и задумывалось.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:18

успел получить беби бокс в мае. Можно по разному относиться к вещам в нем, кому то они нужны, кому то нет, ктото зафукает распашонки, мол не модные, или не такого фасона. У нас тоже половина вещей так и остались невостребованы. Но это реально прорыв, когда у неопытных или молодых родителей, у которых голова кругом после родов, под рукой есть этот сундук в котором есть все что нужно на первое время, пока в себя придешь. Ну и вдобавок - беби бокс в виде материальной помощи дает шанс детям неблагополучных граждан прийти в этот мир и хотя бы первое время почувствовать себя в нем комфортно и обеспеченным всем необходимым, вместо того чтобы быть пробуханой горе-родителями в случае денежной выплаты. Или ктото думает что расходы ктото будет контролировать?))
redmax11
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