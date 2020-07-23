Кабінет міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакунку малюка".
Дивися повний текст \"Пакунки малюка\" замінять грошима: в Кабміні назвали суму.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:30
"Пакунки малюка" замінять грошима: в Кабміні назвали суму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Пакунки малюка\" замінять грошима: в Кабміні назвали суму.
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:30
Тобто буде вибір, пакунок чи гроші, чи пакунок вже не видаватиметься? Чому тоді не додати цю суму до соціальної допомоги на дитину?
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:16
"гроші з рахунку можна буде використовувати тільки на придбання товарів для малюка" - как это будут контролировать? и зачем вообще это ограничивать?
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:45
Re:
Бюджет виділяв на пакунок 5000, потім в результаті торгів ціна падала, на старті програми було 2900. В пакунку не завжди були дійсно потрібні речі.
Якщо ми йдемо до монетизації всіх пільг, то і це має бути таким. Або додайте до пакету НСЗУ ці 5000, бо нинішній тариф 8К за пологи не ринковий далеко.
Пришел-увидел-ушел.
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:54
Продавать видимо будут только в магазинах и аптеках нужных олигархов. Если бы напрямую закупали возникли бы вопросы. А так люди сами будут покупать, но только у того у кого разрешат. И вопросов не возникает и деньги только своим идут. Для этого видимо и задумывалось.
Додано: Сер 29 лип, 2020 20:18
успел получить беби бокс в мае. Можно по разному относиться к вещам в нем, кому то они нужны, кому то нет, ктото зафукает распашонки, мол не модные, или не такого фасона. У нас тоже половина вещей так и остались невостребованы. Но это реально прорыв, когда у неопытных или молодых родителей, у которых голова кругом после родов, под рукой есть этот сундук в котором есть все что нужно на первое время, пока в себя придешь. Ну и вдобавок - беби бокс в виде материальной помощи дает шанс детям неблагополучных граждан прийти в этот мир и хотя бы первое время почувствовать себя в нем комфортно и обеспеченным всем необходимым, вместо того чтобы быть пробуханой горе-родителями в случае денежной выплаты. Или ктото думает что расходы ктото будет контролировать?))
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