Про це свідчать дані системи ProZorro.
Дивися повний текст Міноборони купило дизельне пальне за ціною \"Роттердам+\" з націнкою - ЗМІ.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:45
Міноборони купило дизельне пальне за ціною "Роттердам+"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міноборони купило дизельне пальне за ціною \"Роттердам+\" з націнкою - ЗМІ.
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:45
А что вы хотите коммерция...у моей знакомой сын поступает курсантом в
Національну академію сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного у Львові.. за возможность сдать вступные экзамены теперь надо заплатить 7000+ грн.. это проживание в казарме + кормежка...Кто был курсантом тот помнит абитуру до присяги и что там за проживание и кормежка.. перловка + комбижир с гороховой кашей .... а еще "хостел" по 30+ койкомест если повезет в казарме а нет так на полигоне в палатке...
Додано: Чет 30 лип, 2020 01:06
От же клятий Порошенко! Все ніяк не заспокоїться зі своїм Роттердам+.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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