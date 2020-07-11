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Міноборони купило дизельне
пальне за ціною "Роттердам+"...

Міноборони купило дизельне пальне за ціною "Роттердам+"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:45

Міноборони купило дизельне пальне за ціною "Роттердам+"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані системи ProZorro.

Дивися повний текст Міноборони купило дизельне пальне за ціною \"Роттердам+\" з націнкою - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:45

А что вы хотите коммерция...у моей знакомой сын поступает курсантом в
Національну академію сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного у Львові.. за возможность сдать вступные экзамены теперь надо заплатить 7000+ грн.. это проживание в казарме + кормежка...Кто был курсантом тот помнит абитуру до присяги и что там за проживание и кормежка.. перловка + комбижир с гороховой кашей .... а еще "хостел" по 30+ койкомест если повезет в казарме а нет так на полигоне в палатке...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 01:06

От же клятий Порошенко! Все ніяк не заспокоїться зі своїм Роттердам+.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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