Про це повідомляє урядовий "портал".
Дивися повний текст Кабмін схвалив перерахунок розміру держдопомоги на дітей.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:22
Кабмін схвалив перерахунок розміру держдопомоги на дітей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив перерахунок розміру держдопомоги на дітей.
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:22
Ничего не поняла будет выплата одиноким всё таки или нет?Или всё таки отменили?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|