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Кабмін схвалив перерахунок
розміру держдопомоги на дітей

Кабмін схвалив перерахунок розміру держдопомоги на дітей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:22

Кабмін схвалив перерахунок розміру держдопомоги на дітей

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє урядовий "портал".

Дивися повний текст Кабмін схвалив перерахунок розміру держдопомоги на дітей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:22

Ничего не поняла будет выплата одиноким всё таки или нет?Или всё таки отменили?
kristinakostenko86
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:38

я тоже не понала?
savickanada3
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