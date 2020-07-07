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Смолій перед відставкою програв Коломойському в суді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:14
Пропонуємо до обговорення:
19 червня Госпсуд м. Києва повністю задовольнив позов Ігоря Коломойського до НБУ та Приватбанку (в справі №910/5172/19), а 27 липня Північний апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою Нацбанку на вказане рішення суду першої інстанції.
Дивися повний текст Смолій перед відставкою програв Коломойському в суді щодо поруки по рефінансуванню
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Додано: Сер 29 лип, 2020 19:14
Не понятно почему так зол беня на лору - все сделала для мафии... Привешения полномочий серьезная статья... рано или позно казнокрады в нбу предстанут перед судом
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