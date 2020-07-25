В Україні заробітна плата молодих лікарів має стартувати від 20-25 тисяч гривень.
Дивися повний текст 25 тисяч гривень має отримувати лікар, - Степанов.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:52
25 тисяч гривень має отримувати лікар, - Степанов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 25 тисяч гривень має отримувати лікар, - Степанов.
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:03
после того как сделали медицину платной, стали говорить о повышении зарплаты врачам за счет налогов...
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:10
Может и должна быть такая зарплата у врачей,только у тех,которые не лезут нагло в карман к больным и ставят условие не заплатишь иди и подыхай.По коррумпированности на втором месте после полиции.
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:23
Тут просто нужно выбрать чтото одно - либо бесплатная медицина и зарплаты врачам из госбюджета за счет налогов. Либо платная медицина, но зарплату врачи уже должны получать из того что заработают сами, а не из госбюджета.
А тут хотят и рыбку съесть и ...
В чем смысл платить врачам зарплаты из госбюджета за счет налогов, если медицина стала платной и пациенты платят за неё приходя в больницу? Это получается двойная оплата - один раз заплати в больнице, а потом ещё и налог заплати на медицину... феерический маразм
Если медицина платная, то зарплату врачи должны получать из тех денег, которые заработают, а не из госбюджета с налогов. И чиновник вообще не должен вмешиваться и устанавливать рамки зарплаты.
При нормальном рынке не должна она стартовать от 25000. Зарплата врача должна определяться как спросом и платежеспособностью пациентов, так и квалификацией врача. А не указаниями чиновников.
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