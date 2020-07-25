25 тисяч гривень має отримувати лікар, - Степанов

Додано: Сер 29 лип, 2020 21:23

Тут просто нужно выбрать чтото одно - либо бесплатная медицина и зарплаты врачам из госбюджета за счет налогов. Либо платная медицина, но зарплату врачи уже должны получать из того что заработают сами, а не из госбюджета.



А тут хотят и рыбку съесть и ...





В чем смысл платить врачам зарплаты из госбюджета за счет налогов, если медицина стала платной и пациенты платят за неё приходя в больницу? Это получается двойная оплата - один раз заплати в больнице, а потом ещё и налог заплати на медицину... феерический маразм



Если медицина платная, то зарплату врачи должны получать из тех денег, которые заработают, а не из госбюджета с налогов. И чиновник вообще не должен вмешиваться и устанавливать рамки зарплаты.



При нормальном рынке не должна она стартовать от 25000. Зарплата врача должна определяться как спросом и платежеспособностью пациентов, так и квалификацией врача. А не указаниями чиновников.