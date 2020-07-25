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25 тисяч гривень має
отримувати лікар, - Степанов

25 тисяч гривень має отримувати лікар, - Степанов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:52

25 тисяч гривень має отримувати лікар, - Степанов

Пропонуємо до обговорення:
В Україні заробітна плата молодих лікарів має стартувати від 20-25 тисяч гривень.

Дивися повний текст 25 тисяч гривень має отримувати лікар, - Степанов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:03

после того как сделали медицину платной, стали говорить о повышении зарплаты врачам за счет налогов...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:10

Может и должна быть такая зарплата у врачей,только у тех,которые не лезут нагло в карман к больным и ставят условие не заплатишь иди и подыхай.По коррумпированности на втором месте после полиции.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:23

Тут просто нужно выбрать чтото одно - либо бесплатная медицина и зарплаты врачам из госбюджета за счет налогов. Либо платная медицина, но зарплату врачи уже должны получать из того что заработают сами, а не из госбюджета.

А тут хотят и рыбку съесть и ...


В чем смысл платить врачам зарплаты из госбюджета за счет налогов, если медицина стала платной и пациенты платят за неё приходя в больницу? Это получается двойная оплата - один раз заплати в больнице, а потом ещё и налог заплати на медицину... феерический маразм


При нормальном рынке не должна она стартовать от 25000. Зарплата врача должна определяться как спросом и платежеспособностью пациентов, так и квалификацией врача. А не указаниями чиновников.


Я например не понимаю - почему молодая "терапевт", которую поставили посредником между врачами и пациентами и которая ничего не знает, ничего не умеет и вообще лечением не занимается, а выступает в роли посредника, почему она должна получать 25000? В то время как реальные врачи получают в два раза меньше. И в то время как средняя зарплата пациентов 10-12 тысяч. И это при том, что пациенты вынуждены не только платить налоги, которые расходуются на медицину, но и оплачивать услуги лечения.

Зачем и кому нужны бесполезные посредники, получающие 25000 за счет налогов?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 07:32

Степанов а хто оплатит праздник??? Желающих платить налоги в ентом недогосадерстве все меньше из году в год
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:24

  sena_2008atp написав:Может и должна быть такая зарплата у врачей,только у тех,которые не лезут нагло в карман к больным и ставят условие не заплатишь иди и подыхай.По коррумпированности на втором месте после полиции.

А у нас есть не коррумпированные врачи? Туда идут работать именно ради взяток.
В полиции меньше взяток берут чем рвачи.
Поэтому я в частные клиники хожу и плачу по прайсу.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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