25 тисяч гривень має отримувати лікар, - Степанов

Додано: Сер 29 лип, 2020 21:23

Тут просто нужно выбрать чтото одно - либо бесплатная медицина и зарплаты врачам из госбюджета за счет налогов. Либо платная медицина, но зарплату врачи уже должны получать из того что заработают сами, а не из госбюджета.



А тут хотят и рыбку съесть и ...





В чем смысл платить врачам зарплаты из госбюджета за счет налогов, если медицина стала платной и пациенты платят за неё приходя в больницу? Это получается двойная оплата - один раз заплати в больнице, а потом ещё и налог заплати на медицину... феерический маразм





При нормальном рынке не должна она стартовать от 25000. Зарплата врача должна определяться как спросом и платежеспособностью пациентов, так и квалификацией врача. А не указаниями чиновников.





Я например не понимаю - почему молодая "терапевт", которую поставили посредником между врачами и пациентами и которая ничего не знает, ничего не умеет и вообще лечением не занимается, а выступает в роли посредника, почему она должна получать 25000? В то время как реальные врачи получают в два раза меньше. И в то время как средняя зарплата пациентов 10-12 тысяч. И это при том, что пациенты вынуждены не только платить налоги, которые расходуются на медицину, но и оплачивать услуги лечения.



Зачем и кому нужны бесполезные посредники, получающие 25000 за счет налогов?