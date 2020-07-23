Пенсійні накопичення вкладатимуть у землю, цінні папери та інші інструменти.
Дивися повний текст Лазебна розповіла, куди вкладатимуть гроші людей, які сплачують внески у накопичувальну пенсію.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:58
Лазебна розповіла, куди вкладатимуть гроші людей, які...
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Дивися повний текст Лазебна розповіла, куди вкладатимуть гроші людей, які сплачують внески у накопичувальну пенсію.
Додано: Сер 29 лип, 2020 22:58
Вот если иностранные ценные бумаги. Это интересно.
В украинский фондовый рынок вкладывать нет смысла - его нету.
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