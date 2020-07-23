RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лазебна розповіла, куди
вкладатимуть гроші людей, які...

Лазебна розповіла, куди вкладатимуть гроші людей, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:58

Лазебна розповіла, куди вкладатимуть гроші людей, які...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійні накопичення вкладатимуть у землю, цінні папери та інші інструменти.

Дивися повний текст Лазебна розповіла, куди вкладатимуть гроші людей, які сплачують внески у накопичувальну пенсію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89542
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:58

Вот если иностранные ценные бумаги. Это интересно.
В украинский фондовый рынок вкладывать нет смысла - его нету.
anton_gms
 
Повідомлень: 803
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди...
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:19
3 139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 15:58
-Segey-
Лазебна прокоментувала підвищення пенсійного віку в Україні
R2 » Чет 23 лип, 2020 15:53
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 15:53
Igorten
В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: в...
R2 » Сер 22 лип, 2020 14:22
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 14:22
avoska220

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.