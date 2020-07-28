Кабмін започаткував експериментальний проєкт Єдиного електронного квитка. В рамках пілотного проекту хочуть об’єднати подорожі "Укрзалізницею" та метрополітен Києва.
Дивися повний текст Кабмін дав старт експериментальному проєкту Єдиного е-квитка.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 23:18
Кабмін дав старт експериментальному проєкту Єдиного е-квитка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін дав старт експериментальному проєкту Єдиного е-квитка.
Додано: Сер 29 лип, 2020 23:18
Криклій в курсі, що електричка і метро в Києві і так сплачується є-квитком?!
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