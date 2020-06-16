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МАУ отримала $60 мільйонів
збитків та скорочує 900...

МАУ отримала $60 мільйонів збитків та скорочує 900...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 00:27

МАУ отримала $60 мільйонів збитків та скорочує 900...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн дол. збитків та вимушено скорочує 900 співробітників.

Дивися повний текст МАУ отримала $60 мільйонів збитків та скорочує 900 співробітників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 00:27

Маленька конкуренцiя для МАУ крах.
kovka_pod_zakaz
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