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МАУ отримала $60 мільйонів збитків та скорочує 900...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 00:27
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн дол. збитків та вимушено скорочує 900 співробітників.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 00:27
Маленька конкуренцiя для МАУ крах.
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