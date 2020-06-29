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Повна зарядка за 15 хвилин: Toyota готує революційну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 02:47
Пропонуємо до обговорення:
У Toyota заявили про розробку твердотільного акумулятора, який можна буде повністю зарядити всього за 15 хвилин. Виробництво електрокарів з цією батареєю мають почати в 2025-му, пише НВ.
Дивися повний текст Повна зарядка за 15 хвилин: Toyota готує революційну батарею для електрокарів
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Додано: Чет 30 лип, 2020 02:47
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