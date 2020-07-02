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Apple запатентувала навушники,
які транслюють музику в...

Apple запатентувала навушники, які транслюють музику в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 02:49

Apple запатентувала навушники, які транслюють музику в...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple планує розробити оригінальні навушники - це гібридна аудіосистема, заснована на принципі провідності звуку через кістки черепа.

Дивися повний текст Apple запатентувала навушники, які транслюють музику в вуха і в череп (відео, схема).
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 02:50

Стесняюсь спросить А на это нужно?
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Что да Стив Джобс сдает позиции
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