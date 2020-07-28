Одинокі пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають щомісячну допомогу 685 грн.
Дивися повний текст Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:02
Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати
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Дивися повний текст Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати.
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:19
В самой формулировке "будет назначаться нуждающимся старше 80 лет"уже заложены элементы не справедливости и коррупции.На практике нуждающиеся это те,которые прямо или косвенно связаны с "системой".
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:33
Предлагают проголосовать сегодня а выплатить потом. Заботящиеся о пенсионерах.
Медикам уже выплатили, догнали и по второму разу добавили.
И с минималкой то же самое. Именно в сентябре поднять, как раз перед выборами.
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