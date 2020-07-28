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Пенсія зросте на 685 грн:
хто і коли отримає доплати

Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:02

Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати

Пропонуємо до обговорення:
Одинокі пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають щомісячну допомогу 685 грн.

Дивися повний текст Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:02

С 01.01 2020 г ????????
han2019
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:19

В самой формулировке "будет назначаться нуждающимся старше 80 лет"уже заложены элементы не справедливости и коррупции.На практике нуждающиеся это те,которые прямо или косвенно связаны с "системой".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:33

Предлагают проголосовать сегодня а выплатить потом. Заботящиеся о пенсионерах.
Медикам уже выплатили, догнали и по второму разу добавили.
И с минималкой то же самое. Именно в сентябре поднять, как раз перед выборами.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:10

Одиноким, які потребують догляду, виплачуватимуть 685 грн, а рідним, хто по догляду
за своїми перестарілими щомісячна виплата 200 грн. Де справедливість?
fotyna_svitlana
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:41

Какой сейчас год ?
shulgaiv0077
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:55

"по инициативе президента" таким образом пиарится на стариках перед выборами. а заняться прямыми обязанностями президента зельц не обязан? внешняя политика, оборона страны, а экономикой должен заниматься премьер.зеленский не президент Украины, а зецпрезидент.
finuser151
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