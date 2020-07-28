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Пенсія зросте на 685 грн:
хто і коли отримає доплати

Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:02

Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати

Пропонуємо до обговорення:
Одинокі пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають щомісячну допомогу 685 грн.

Дивися повний текст Пенсія зросте на 685 грн: хто і коли отримає доплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:02

С 01.01 2020 г ????????
han2019
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:19

В самой формулировке "будет назначаться нуждающимся старше 80 лет"уже заложены элементы не справедливости и коррупции.На практике нуждающиеся это те,которые прямо или косвенно связаны с "системой".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:33

Предлагают проголосовать сегодня а выплатить потом. Заботящиеся о пенсионерах.
Медикам уже выплатили, догнали и по второму разу добавили.
И с минималкой то же самое. Именно в сентябре поднять, как раз перед выборами.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:10

Одиноким, які потребують догляду, виплачуватимуть 685 грн, а рідним, хто по догляду
за своїми перестарілими щомісячна виплата 200 грн. Де справедливість?
fotyna_svitlana
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:41

Какой сейчас год ?
shulgaiv0077
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:55

"по инициативе президента" таким образом пиарится на стариках перед выборами. а заняться прямыми обязанностями президента зельц не обязан? внешняя политика, оборона страны, а экономикой должен заниматься премьер.зеленский не президент Украины, а зецпрезидент.
finuser151
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:51

А Леонид Макарович записался в Минск в переговорщики. Не получит он доплаты в свои 86 годков.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:54

Протормозили... Предлагаю достигшим 120 лет увеличить пенсию до миллиарда гривен! Можно будет трубить, что пенсия у нас миллиард гривен.
А как они будут определять, кто нуждается в уходе? Инвалидность в таком возрасте мало кто оформляет - смысл, чтоб получать меньше? И на 31 гривну от государства за уход тоже забивают.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:15

Брехня за ради піару. Звернулася по отримання допомоги. Лежить цей папір вже пів року, не знають як їм кортстуватися, бо не зрозуміло джерела фінансування, методика нарахування, він навіть не зареєстрований. Черговий розвід лохторату.
via_ua2013
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