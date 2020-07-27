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Альфа-Банк збереже нинішній бренд, але планує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:10
Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк (Київ) після приєднання Укрсоцбанку збереже нинішній бренд, але планує репозиціонування до кінця поточного року, повідомив генеральний менеджер (CEO) банку Рафал Ющак.
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R2
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:10
Надёжный банк. Желательно поднять депозитные ставки для физических лиц.Будет доверия больше.
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sosniczkaya
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