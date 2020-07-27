RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Альфа-Банк збереже нинішній
бренд, але планує...

Альфа-Банк збереже нинішній бренд, але планує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:10

Альфа-Банк збереже нинішній бренд, але планує...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк (Київ) після приєднання Укрсоцбанку збереже нинішній бренд, але планує репозиціонування до кінця поточного року, повідомив генеральний менеджер (CEO) банку Рафал Ющак.

Дивися повний текст Альфа-Банк збереже нинішній бренд, але планує репозиціонування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89546
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:10

Надёжный банк. Желательно поднять депозитные ставки для физических лиц.Будет доверия больше.
sosniczkaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним... 1, 2
R2 » Вів 28 лип, 2020 03:05
13 743
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 21:47
Тракторист
Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні...
R2 » Пон 27 лип, 2020 22:06
2 150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 12:43
maestro71
Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards...
R2 » П'ят 24 лип, 2020 13:24
2 117
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 17:12
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.