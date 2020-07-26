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Шмигаль розповів, як зростатиме
мінімалка у найближчі роки

Шмигаль розповів, як зростатиме мінімалка у найближчі роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:21

Шмигаль розповів, як зростатиме мінімалка у найближчі роки

Пропонуємо до обговорення:
У 2023-му мінімалка зросте до понад 7 тисяч грн.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, як зростатиме мінімалка у найближчі роки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:21

Вот такими темпами у нас все обесценивается. А они в достижения выводят.
p_a_l
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