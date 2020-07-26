У 2023-му мінімалка зросте до понад 7 тисяч грн.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, як зростатиме мінімалка у найближчі роки.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:21
Шмигаль розповів, як зростатиме мінімалка у найближчі роки
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Дивися повний текст Шмигаль розповів, як зростатиме мінімалка у найближчі роки.
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:21
Вот такими темпами у нас все обесценивается. А они в достижения выводят.
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