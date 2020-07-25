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Аліменти за 11 років: держава вибила з боржника майже...
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:59
Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня співробітники Державної виконавчої служби Мін'юсту в Києві стягнули з боржника заборгованість по сплаті аліментів, яка утворилася ще з лютого 2009 року.
Дивися повний текст Аліменти за 11 років: держава вибила з боржника майже 200 тис. грн
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R2
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:59
Здравствуйте.
Очень хорошо,что заставили выплатить,но в моем случае сумма задолженности не намного меньше-по алиментам 110 000+штраф 57512грн,но это только цифры,действий никаких.Бывший муж официально не работает,имущества на нём нет.В месяц 1000 платит на двоих неполнолетних детей и всё. Исполнительная служба ничего не делает.
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kleopati535
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:14
kleopati535 написав:Здравствуйте.
Очень хорошо,что заставили выплатить,но в моем случае сумма задолженности не намного меньше-по алиментам 110 000+штраф 57512грн,но это только цифры,действий никаких.Бывший муж официально не работает,имущества на нём нет.В месяц 1000 платит на двоих неполнолетних детей и всё. Исполнительная служба ничего не делает.
Если ни работы ни имущества, что вы хотите от исполнительной? Почку его реализовать на торгах? Ну, выезд за границу можно закрыть, и все
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Faceless
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:49
kleopati535 написав:
Здравствуйте.
Очень хорошо,что заставили выплатить,но в моем случае сумма задолженности не намного меньше-по алиментам 110 000+штраф 57512грн,но это только цифры,действий никаких.Бывший муж официально не работает,имущества на нём нет.В месяц 1000 платит на двоих неполнолетних детей и всё. Исполнительная служба ничего не делает.
А как девушки мужа выбирают? Который самый тупой или который большэ бухает?
С безработного и без имущества реально нечево взять. Вот если он чтонибуть на себя запишэт (машына, квартира, гараж) тогда да.
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Волинь
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:06
Волинь написав:
А как девушки мужа выбирают?
Это отдельная, грустная история, наполненная абсурдом. Они часто называют это "любовью" и "сердце подсказало".
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alex_dvornichenko
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