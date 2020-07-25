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Аліменти за 11 років: держава
вибила з боржника майже...

Аліменти за 11 років: держава вибила з боржника майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:59

Аліменти за 11 років: держава вибила з боржника майже...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня співробітники Державної виконавчої служби Мін'юсту в Києві стягнули з боржника заборгованість по сплаті аліментів, яка утворилася ще з лютого 2009 року.

Дивися повний текст Аліменти за 11 років: держава вибила з боржника майже 200 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:59

Здравствуйте.
Очень хорошо,что заставили выплатить,но в моем случае сумма задолженности не намного меньше-по алиментам 110 000+штраф 57512грн,но это только цифры,действий никаких.Бывший муж официально не работает,имущества на нём нет.В месяц 1000 платит на двоих неполнолетних детей и всё. Исполнительная служба ничего не делает.
kleopati535
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:14

Re: Аліменти за 11 років: держава вибила з боржника майже...

kleopati535 написав:Здравствуйте.
Очень хорошо,что заставили выплатить,но в моем случае сумма задолженности не намного меньше-по алиментам 110 000+штраф 57512грн,но это только цифры,действий никаких.Бывший муж официально не работает,имущества на нём нет.В месяц 1000 платит на двоих неполнолетних детей и всё. Исполнительная служба ничего не делает.
Если ни работы ни имущества, что вы хотите от исполнительной? Почку его реализовать на торгах? Ну, выезд за границу можно закрыть, и все
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:49

  kleopati535 написав:Здравствуйте.
Очень хорошо,что заставили выплатить,но в моем случае сумма задолженности не намного меньше-по алиментам 110 000+штраф 57512грн,но это только цифры,действий никаких.Бывший муж официально не работает,имущества на нём нет.В месяц 1000 платит на двоих неполнолетних детей и всё. Исполнительная служба ничего не делает.

А как девушки мужа выбирают? Который самый тупой или который большэ бухает?
С безработного и без имущества реально нечево взять. Вот если он чтонибуть на себя запишэт (машына, квартира, гараж) тогда да.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:06

  Волинь написав:А как девушки мужа выбирают?

Это отдельная, грустная история, наполненная абсурдом. Они часто называют это "любовью" и "сердце подсказало".
alex_dvornichenko
 
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