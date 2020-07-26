Кабмін очікує, що у 2021 році Україна у рейтингу Doing Business може піднятись щонайменше на 10 позицій.
Дивися повний текст У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись щонайменше на 10 позицій – Шмигаль.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:11
У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись...
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Дивися повний текст У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись щонайменше на 10 позицій – Шмигаль.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:11
Ще 2020 не закінчився, а вони вже про кінець 2021 фантазують...
Кого ви вибрали, зєлєбоби???
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