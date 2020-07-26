RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У рейтингу Doing Business-2021
Україна може піднятись...

У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:11

У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін очікує, що у 2021 році Україна у рейтингу Doing Business може піднятись щонайменше на 10 позицій.

Дивися повний текст У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись щонайменше на 10 позицій – Шмигаль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89548
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:11

Ще 2020 не закінчився, а вони вже про кінець 2021 фантазують...
Кого ви вибрали, зєлєбоби???
msukraineblog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Долар може втратити статус резервної валюти - аналітики
R2 » Сер 29 лип, 2020 11:20
5 311
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 10:46
finuser382
Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів 1, 2
R2 » П'ят 24 лип, 2020 10:36
14 773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 15:44
sequence
Україна стала лідером в Європі за зростанням ринку нових...
R2 » Нед 26 лип, 2020 13:20
6 483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 12:10
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3260)
30.07.2020 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.