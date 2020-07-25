Цей тиждень на валютному ринку проходить досить нестандартно для звичайного завершення місяця.
Дивися повний текст Міжбанк: чи залишиться ринок лояльним до гривні.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:13
Міжбанк: чи залишиться ринок лояльним до гривні
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Дивися повний текст Міжбанк: чи залишиться ринок лояльним до гривні.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:13
Единственный правильный ответ на вопрос - НЕ ЗНАЕМ! Те кто качают качели курса и под кого качают НАМ не докладывают. Завтра курс может быль ЛЮБОЙ!
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