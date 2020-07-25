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Міжбанк: чи залишиться
ринок лояльним до гривні

Міжбанк: чи залишиться ринок лояльним до гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:13

Міжбанк: чи залишиться ринок лояльним до гривні

Пропонуємо до обговорення:
Цей тиждень на валютному ринку проходить досить нестандартно для звичайного завершення місяця.

Дивися повний текст Міжбанк: чи залишиться ринок лояльним до гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:13

Единственный правильный ответ на вопрос - НЕ ЗНАЕМ! Те кто качают качели курса и под кого качают НАМ не докладывают. Завтра курс может быль ЛЮБОЙ!
finuser382
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