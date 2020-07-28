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Київ може потрапити до
помаранчевої карантинної зони

Київ може потрапити до помаранчевої карантинної зони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:53

Київ може потрапити до помаранчевої карантинної зони

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі повідомив глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан.

Дивися повний текст Київ може потрапити до помаранчевої карантинної зони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:53

Давайте давайте, продолжайте врать и вгонять всё в состояние полной разрухи.
Наработаете себе на красную зону в одном месте обязательно, выродки.
demon0983886848
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