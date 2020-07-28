Про це в коментарі повідомив глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан.
Дивися повний текст Київ може потрапити до помаранчевої карантинної зони.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:53
Київ може потрапити до помаранчевої карантинної зони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ може потрапити до помаранчевої карантинної зони.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:53
Давайте давайте, продолжайте врать и вгонять всё в состояние полной разрухи.
Наработаете себе на красную зону в одном месте обязательно, выродки.
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