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Газзбути попередили про можливі проблеми з постачанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Газсбити вважають, що передумов для зниження ціни на газ немає, а 1 серпня можуть бути проблеми з газом, якщо НАК Нафтогаз не покаже його на продаж. Про це розповів UBR.ua директор Харьковгазсбита Павло Тиндик на форумі Energy Club - Ukrainian Gas O
Дивися повний текст Газзбути попередили про можливі проблеми з постачанням газу з 1 серпня
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:13
И где рынок?Из кого выбирать?
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