Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом

Додано: Сер 05 сер, 2020 18:00

Не будет в ближайшее время никакого доллара по 30. Это уже стало какой-то маниакальной идеей национального масштаба. Уже честно говоря надоедать начинают эти вопросы "будет 30?", "когда будет 30?", "мы все умрем?".

Хотели бы - уже давно было бы без предупреждения под убаюкивание властей "все будет хорошо, будет 25". Это как беня в прошлом году тоже рассказывал что будет 30 - что получилось в итоге к конце года?

Сколько раз за последние года у нас выполнялся бюджетный прогнозный курс? - нисколько. Стабильно выполнялся еще когда было 8 наверное, ну и в 2015 получилось что закладывали 21.7 - в среднем по году вышло около 22 (по официальному =22, пусть по неофициальному +1 грн =23).



До выборов у штатов, где всё не очень - 99% что не будет и нас ничего особенного в валютном плане. После выборов - тоже очень сомневаюсь. Резервов достаточно, на отдачу долгов пока денег хватит, нерезиденты сильно ноги не уносят, дефицит бюджета частично будет гаситься траншевыми деньгами, которые мвф разрешил тратить на эти цели (если не хватит - может и напечатают немного со страшным словом "эмиссия" - молниеносного влияния на курс не возникнет).

Даже не знаю что должно случиться, чтоб это случилось, ну может разве что решение суда по долгу 2013 года в отдаче 3 млрд с штрафными процентами, что тоже есть большие сомнения.



Вот другой вопрос - что в целом с украинской экономикой - вот тут уже сложнее и печальнее.