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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:05

Nevo

скупать надо всегда, согласно вашему плану покупки валют
периодично, с умом.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:40

greenozon очень полезный совет
runahead456
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:35

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

Не будет доллара по 30, в ближайшее время точно. Знакомая у меня в банке работает, говорит в последнее время в связи с ситуацией в мире все стали скупать валюту в больших количествах. Из за этого повышать цену и не будят. Хотя 2020 полон сюрпризов, и неизвестно что еще будет к новому году.
Beazeni
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:34

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

Мне тоже кажется, что до тридцатки не дойдет, а там посмотрим
polina_west52
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:34

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

появились деньги - купите доллары и золото
timtnkov
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:43

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

Расти однозначно будет но до 30 думаю дойдет не скоро
lapin8756
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:13

Что ждать от евро и золота? Валютные качели

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Ірина_
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  #<12
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