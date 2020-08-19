Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом

Nevo
скупать надо всегда, согласно вашему плану покупки валют
периодично, с умом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:05
Nevo
скупать надо всегда, согласно вашему плану покупки валют
периодично, с умом.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:35
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
Не будет доллара по 30, в ближайшее время точно. Знакомая у меня в банке работает, говорит в последнее время в связи с ситуацией в мире все стали скупать валюту в больших количествах. Из за этого повышать цену и не будят. Хотя 2020 полон сюрпризов, и неизвестно что еще будет к новому году.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:34
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
Мне тоже кажется, что до тридцатки не дойдет, а там посмотрим
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:34
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
появились деньги - купите доллары и золото
Додано: Чет 20 сер, 2020 09:43
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
Расти однозначно будет но до 30 думаю дойдет не скоро
Додано: Чет 20 сер, 2020 11:13
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