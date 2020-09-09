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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:12

сейчас вроде говорят в штатах доллары печатают, поэтому доллар обесценивается.
не понятно доллары скупать или евро. как считаете?
Ekateryna777
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:17

  Ekateryna777 написав:сейчас вроде говорят в штатах доллары печатают, поэтому доллар обесценивается.
не понятно доллары скупать или евро. как считаете?

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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:19

  Beazeni написав:Не будет доллара по 30, в ближайшее время точно. Знакомая у меня в банке работает, говорит в последнее время в связи с ситуацией в мире все стали скупать валюту в больших количествах. Из за этого повышать цену и не будят. Хотя 2020 полон сюрпризов, и неизвестно что еще будет к новому году.

Где логика между тем, что все в мире стали скупать валюту в больших количествах и не будет курс 30 гр./$ ? :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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