Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом

сейчас вроде говорят в штатах доллары печатают, поэтому доллар обесценивается.
не понятно доллары скупать или евро. как считаете?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:12
сейчас вроде говорят в штатах доллары печатают, поэтому доллар обесценивается.
не понятно доллары скупать или евро. как считаете?
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:00
лучше уж туалетная бумага, від неї хоч користь Є!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:17
Золото
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:19
Где логика между тем, что все в мире стали скупать валюту в больших количествах и не будет курс 30 гр./$ ?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
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