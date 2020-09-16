Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом

сейчас вроде говорят в штатах доллары печатают, поэтому доллар обесценивается.
не понятно доллары скупать или евро. как считаете?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:12
сейчас вроде говорят в штатах доллары печатают, поэтому доллар обесценивается.
не понятно доллары скупать или евро. как считаете?
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:00
лучше уж туалетная бумага, від неї хоч користь Є!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:17
Золото
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:19
Где логика между тем, что все в мире стали скупать валюту в больших количествах и не будет курс 30 гр./$ ?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:52
золото в отделении банка ж наверно нужно держать. если банк обанкротится, то можно попрощаться с золотом
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:01
может и больше 30 быть. честно говоря вообще не понятно, за счет чего сейчас держится курс. Такая Ж... в стране. Обычно при каких-то потрясениях разу скачет курс вверх
Додано: Нед 13 вер, 2020 14:58
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
один мой знакомый, который занимается инвестированием, сейчас ждет мирового падения после выборов в штатах. После выборов может быть сразу падение в акциях на мировом и рынке и тогда будет выгодно инвестировать в ценные бумаги. Но вот инвестировать ли в валюту - хз...
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:34
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
а как сейчас вообще с валютой в обменниках? есть в наличии? где вообще лучше всего менять, чтоб наверняка было в наличии?
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:07
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
Будет. Этот вопрос уже решен и не обсуждается.
А тактически еще идут дискуссии - как увязать девальвацию и схождение плана бюджета.
В интересах крупных налогоплательщиков, если тут понимают, о чем я))
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:48
не думаю, что сейчас с валютой проблемы в обменниках. Я когда-то заказывала заранее, чтоб прийти сразу и купить. Если вы в Киеве находитесь, то тоже можете обратиться
Но опять таки, я не думаю, что сейчас прям такой спрос на доллары, что в обычных обменниках не купить
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