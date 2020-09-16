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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:12

сейчас вроде говорят в штатах доллары печатают, поэтому доллар обесценивается.
не понятно доллары скупать или евро. как считаете?
Ekateryna777
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:00

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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:17

  Ekateryna777 написав:сейчас вроде говорят в штатах доллары печатают, поэтому доллар обесценивается.
не понятно доллары скупать или евро. как считаете?

Золото
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:19

  Beazeni написав:Не будет доллара по 30, в ближайшее время точно. Знакомая у меня в банке работает, говорит в последнее время в связи с ситуацией в мире все стали скупать валюту в больших количествах. Из за этого повышать цену и не будят. Хотя 2020 полон сюрпризов, и неизвестно что еще будет к новому году.

Где логика между тем, что все в мире стали скупать валюту в больших количествах и не будет курс 30 гр./$ ? :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:52

золото в отделении банка ж наверно нужно держать. если банк обанкротится, то можно попрощаться с золотом
Ekateryna777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:01

может и больше 30 быть. честно говоря вообще не понятно, за счет чего сейчас держится курс. Такая Ж... в стране. Обычно при каких-то потрясениях разу скачет курс вверх
Ekateryna777
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:58

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

один мой знакомый, который занимается инвестированием, сейчас ждет мирового падения после выборов в штатах. После выборов может быть сразу падение в акциях на мировом и рынке и тогда будет выгодно инвестировать в ценные бумаги. Но вот инвестировать ли в валюту - хз...
Vet40
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:34

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

а как сейчас вообще с валютой в обменниках? есть в наличии? где вообще лучше всего менять, чтоб наверняка было в наличии?
Vet40
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:07

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

Будет. Этот вопрос уже решен и не обсуждается.
А тактически еще идут дискуссии - как увязать девальвацию и схождение плана бюджета.
В интересах крупных налогоплательщиков, если тут понимают, о чем я))
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:48

  Vet40 написав:а как сейчас вообще с валютой в обменниках? есть в наличии? где вообще лучше всего менять, чтоб наверняка было в наличии?


не думаю, что сейчас с валютой проблемы в обменниках. Я когда-то заказывала заранее, чтоб прийти сразу и купить. Если вы в Киеве находитесь, то тоже можете обратиться https://kyiv.obmenka.cash/
Но опять таки, я не думаю, что сейчас прям такой спрос на доллары, что в обычных обменниках не купить
Ekateryna777
 
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